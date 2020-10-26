Кличко может победить в первом туре - источник

иевский городской голова Виталий Кличко сохраняет шансы на избрание в первом туре, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в территориальной избирательной комиссии.



По имеющимся данным, по информации с 99% участков Кличко набирает 50,8%. Представитель "ОПЗЖ" Александр Попов набирает 9,5%, представитель "Голоса" Сергей Притула - 7,9%.



Согласно опубликованным в воскресенье экзит-полам, Кличко набирал от 46% до 48%.

