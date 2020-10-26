Названы причины низкой явки на местных выборах

Явка на прошедших накануне местных выборах составила рекордно низкие 37%. Социологи группы Рейтинг назвали основные причины массовой неявки украинцев на избирательные участки.



В ходе опроса стало известно, что 20% избирателей не пришли по состоянию здоровья, 19% - не могли проголосовать из-за прописки, 15% - были заняты, 14% - не знали, за кого голосовать, 12% опрошенных заявили, что выборы были им неинтересны, 10% - отказались от голосования из-за пандемии.



В то же время, если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, кто не голосовал, проголосовали бы сегодня, в 13% – 50/50, 14% – возможно и 25% – не голосовали бы.



63% граждан, не пришедших на выборы, ответили, что испытывают разочарование относительно ситуации в стране, тогда как 32% наоборот – чувствуют надежду.

