По параллельному подсчету Кличко набирает более 50% голосов

Действующий мэр Киева Виталий Кличко согласно данным параллельного подсчета голосов набирает 50,9% и, таким образом, выигрывает местные выборы уже в первом туре. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила глава его избирательного штаба Оксана Продан. Партия Удар, согласно параллельному подсчету, получает на выборах в Киеве 19,7%.



"Согласно параллельному подсчету голосов Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах Киевского городского головы. И экзит-полы, и наш параллельный подсчет голосов показывает, что партия Удар проходит в Киевсовет с результатом 19,7% ", - сказала она.



Продан добавила, что пока данные параллельного подсчета и подсчета протоколов с мокрыми печатями совпадают.



"Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что киевляне избрали продолжение дальнейшего развития столицы во главе с Виталием Кличко и партией УДАР", - резюмировала глава штаба.

