В ВОЗ сообщили о спаде COVID-19

Суточный прирост заражений коронавирусов по всему миру снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. Так, согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом.



Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение.



С начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн случаев заражения, более 1,1 млн умерли от последствий заражения.



Напомним, за сутки 25 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился в 5426 человек, 73 пациенты умерли, 1029 больных выздоровели, были госпитализированы 736 человек.

