Во Львовский горсовет проходят 5 партий, обработано 79% протоколов

Пять партий преодолевают проходной барьер на прошедших в воскресенье выборах во Львовский городской совет по результатам подсчета 79% протоколов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник близкий к Львовской городской территориальной избирательной комиссии.



По данным источника, на первом месте партия "Европейская солидарность", за которою проголосовали 30,67% избирателей, на втором месте "Самопомич" – 19,76%. На третьем месте "Голос" –9,28%, ВО "Свобода" - 6,8%, "Варта" - 6,4%.



Близка к преодолению проходного барьера Украинская галицкая партия, за которую проголосовали 4,74% избирателей.



Всего на выборах во Львовский городской совет было зарегистрировано 19 партий.

