Полупустой стакан Зеленского

Не вижу президента Зеленского, радостно комментирующего результаты исторического голосования, которое подтвердило европейский выбор Украины. Наверное, ожидает официального оформления протокола электорального вскрытия свежего трупа партии «зеленых». Нет, не все так печально, как кажется на первый взгляд. Хочу приободрить президента, поскольку почитал тут отдельные комментарии видных «порохоботов» и пришел в ужас. Оказывается, в Киеве под угрозой оказались...



...идеалы майдана. Ирина Геращенко, бывшая первая вице-спикерша с излишком живого веса, бьет в набат. Только мощная коалиция в Киевсовете в составе «УДАРа» Кличко и «Европейской солидарности» местной «мадонны с младенцем-переростком» спасет столицу от кремлевского реванша.



Согласен. С майданными идеалами действительно происходит какая-то хрень. Они, с…ка, напрочь исчезли из повестки дня. Только два города остались, где о них вспоминают. Это культурная столица Украины Львов и город с особыми потребностями Киев. Зеленский, выступающий за сильную континентальную армию, томос и тотальную мову, может вздохнуть с облегчением. Все-таки пришли на избирательные участки самые упороты... упорные сторонники курса на европейскую интеграцию и вступление в НАТО. Да, лидер партии нашего стратегического партнера Байдена под названием «Самопомощь» Андрей Садовой вышел во второй тур мэрских выборов, где ему предстоит сразиться с выдвиженцем друга Байдена Петра Алексеевича Порошенко. При любом исходе дуэли выигрывает двухпартийный консенсус в США относительно поддержки Украины.



В Киеве, правда, не так все радужно, как в гей-клубе и Львове. С утра во второй тур выходил Александр Попов – бывший мэр столицы, руки которого по локоть обагрены кровью невинного Мустафы Найема, тихонько сидящего в «Укроборонпроме» и скорбящего о потере кормильца (Абромавичюса). Виталик, который подхватил коронавирус и принимает антибиотик от триппера, сразу же поднял забрало и выразил готовность сразиться с мерзким представителем кремлевской колонны на открытых дебатах. Но умные советники стали убеждать его, что он выиграл уже в первом туре и нечего торопиться.



Если у кого-то и оставались некие сомнения, то они развеялись после исторического визита президента Украины в резиденцию патриарха Варфоломея. В дружеской и непринужденной обстановке стороны договорились "углУбить и расширить" томос, дарованный нам Петром Алексеевичем

Что ж удивляться теперь, когда «партия войны» в лице Зеленского, Порошенко и компании находится в глубоком шоке из-за успеха Медведчука с его «Оппозиционной платформой». Они фактически выдавили президентскую партию «Слуга народа» с юго-востока. Зато теперь Зеленский может сосредоточить свои усилия на патриотическом воспитании электората Галичины

Кличко – прекрасный партнер для Офиса президента. Глава канцелярии Зеленского Андрей Ермак живет с ним буквально душа в душу. Теперь у Виталика появится давний и надежный партнер в Киевсовете – партия «мадонны Марины». Петр Алексеевич отдал европейскому городу самое дорогое, что у него было – свою супругу. Потому что кругом мерзавцы и приспособленцы, а будущие проценты от финансовых потоков должны оставаться в семье.Таким образом, политический тыл президента в столице защищен. Ему нечего волноваться. Можно сосредоточиться на презентации результатов «президентского опроса», которые малолетние волонтеры должны привезти к вечеру. И привезут, куда денутся: оплата по факту возвращения заполненных бюллетеней. Девочки и мальчики всю ночь не спали, заполняя графы с непонятными вопросами. Только про бульбулятор все понятно. А вот кто подписал Будапештский меморандум? Наверное, венгры.Да, в целом «слуги народа» заняли по стране почетное третье место. Однако давайте вспомним притчу про пустой стакан, которую любил рассказывать детям на ночь Петр Алексеевич. Третье место – это же не пятое. Зато в спину дышит верный и надежный союзник из «Европейской солидарности» со стаканом, который, по его версии, наполнен ровно наполовину янтарной жидкостью с приятным приходом. Уже можно сбросить опостылевшую маску «слуги народа» и открыто признаться в своей нетрадиционной политической ориентации: «всем добрый день, я Владимир Зеленский, и я порохобот». Условия для такого каминг-аута практически идеальные. Результаты голосования свидетельствуют о том, что миллионы украинцев поняли: Зеленский – это «юный Порошенко». Верный последователь политической доктрины «сывочолого гетьмана» под условным названием «Геть от Москвы!».Если у кого-то и оставались некие сомнения, то они развеялись после исторического визита президента Украины в резиденцию патриарха Варфоломея. В дружеской и непринужденной обстановке стороны договорились "углУбить и расширить" томос, дарованный нам Петром Алексеевичем.Вместо мира на Донбассе сторонники легализации марихуаны предложили избирателям «достойную альтернативу» – забытый всеми Будапештский меморандум, который «выдали» Киеву в обмен на отказ от ядерного арсенала. Нет арсенала – нет и обязательств. Поэтому территориальную целостность нации должны оберегать обитатели созвездия Тау Кита. Намек на инопланетян был услышан на полупустых избирательных участках.Альтернативный вариант борьбы с эпидемией путем строительства скоростных автобанов с подсветкой на кладбища также нашел живой отклик у населения нации. Все сплотились вокруг Садового, Кличко и Марины Порошенко. Создана надежная основа для борьбы с ростом заболеваемости. Тем более что Зеленский объявил, как накануне дня голосования, 25 октября, открыл «белковую чудо-вакцину».Правда, после выборов оказалось, что ее начнут производить через год. Когда появится американская вакцина из Китая. Но это, согласитесь, мелочи.Что ж удивляться теперь, когда «партия войны» в лице Зеленского, Порошенко и компании находится в глубоком шоке из-за успеха Медведчука с его «Оппозиционной платформой». Они фактически выдавили президентскую партию «Слуга народа» с юго-востока. Зато теперь Зеленский может сосредоточить свои усилия на патриотическом воспитании электората Галичины. Вместе с Петром Алексеевичем. Правда, на Галичине все равно не будут голосовать за Зеленского и «Слугу народа». Ну за что боролись, на то и напоролись. Разве это не мило? Главное – проявить свою истинную политическую ориентацию. Это пусть Виктор Медведчук договаривается о поставках российской вакцины. Зеленский в ответ «изобретает» вместе с шарлатаном Фаворовым «чудодейственный белок».Когда после личной встречи Медведчука с Путиным власти России оперативно снимают санкции с трех градообразующих украинских предприятий, что сделал президент Зеленский? Правильно. Призвал ЕС усилить санкции против России. И параллельно он еще больше усиливает свою откровенную связь с Порошенко – создателем «мощной международной антироссийской коалиции».Медведчук предложил мирный план, основанный на Минских соглашениях, которые являются базовым алгоритмом урегулирования ситуации на востоке. Зеленский же завел пустопорожнюю песню о Будапештском меморандуме, который пытается представить в качестве полноценной замены Минска.Медведчук создал переговорную площадку «Межпарламентский диалог во имя мира», которая объединила депутатов Германии, Франции, России и Украины. А что сделал Зеленский? Уверенно разрушил любые надежды на встречу в «нормандском формате», потому что в декабре-2019 пообещал много всего в Париже, а выполнил чуть больше чем ничего. Так что все логично. Киев и Львов уверенно поддерживают курс Зеленского на евроассоциацию и вступление в НАТО. А юго-восток выступает за такие устаревшие «ценности», как мир и возрождение экономики. Вот этим и объясняется выдавливание партии крипто-порохоботов под названием «Слуга народа» с этой территории. «Виноват», естественно, Медведчук.Но волноваться президенту не надо. Наоборот, перед ним открылись широченные перспективы. Как говорится, секс, драгс и рок-энд-ролл.