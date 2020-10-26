Tesla отзовет около 50 тысяч электромобилей

Американский производитель электрокаров Tesla отзовет десятки тысяч электромобилей в Китае из-за дефекта подвески.



Об этом сообщает Государственное управление по регулированию рынка (State Administration for Market Regulation) КНР.



Отзыв коснется почти 50 тысяч автомобилей моделей Model S и Model X, которые были произведены в США в период с 17 сентября 2013 года по 15 января 2018 года и поставлены в Китай.



Летом 2020 года эксперты аналитического агентства J.D. Power назвали Tesla самым некачественным автомобилем. В исследовании анализируется количество дефектов и неисправностей, которые найдены американскими покупателями в первые 90 дней использования автомобиля. Средний показатель по всем моделям — 166 дефектов на 100 автомобилей, но у Tesla он составляет 250.

