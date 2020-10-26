ЕС готовит новые санкции против Лукашенко

Евросоюз обсуждает новые санкции против Александра Лукашенко. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в понедельник, 26 октября.



"Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены", - сказал Стано.



Стано подчеркнул, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе за последними протестами.



Сегодня в Беларуси начались забастовки. Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что срок народного ультиматума Александру Лукашенко вышел.

