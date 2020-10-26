В "Слуге народа" заявили о победе над Ляшко на довыборах в Раду

На довыборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область) кандидат от президентской партии "Слуга народа" Анатолий Гунько одержал победу над Олегом Ляшко от "Радикальной партии".



Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко на брифинге по результатам параллельного подсчета с 49% участков, передает пресс-служба партии в Телеграме.



"По параллельному подсчету, на довыборах в Раду в 208 округе (Черниговская область) кандидат от партии "Слуга Народа" Анатолий Гунько опережает своего конкурента на около 1400 голосов", - говорится в сообщении.

