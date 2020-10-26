Партия "Наш край" сообщила о прохождении в облсоветы в 10 областях Украины

Представители партии "Наш край" по итогам параллельного подсчета голосов имеют высокие шансы сформировать собственные фракции в советах 10 областей, сообщает пресс-служба политсилы.



"Наш край" уверенно проходит в облсоветы Житомирской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей и создаст в них многочисленные фракции. Также партия преодолевает пятипроцентный барьер на выборах в Запорожский, Кировоградский, Киевский, Одесский и Черновицкий областные советы", - указывается в сообщении.



Также указывается, что "Наш край" среди лидеров во всех громадах и районах Луганской области, в которых были назначены выборы.



Отмечается, что параллельный подсчет голосов продолжается, данные о результатах голосования обновляются.

