Оппоплатформа: в Киеве готовят кражу голосов и фальсификацию

Киевский избирательный штаб "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявляет, что в городе готовится фальсификация результатов выборов в Киевсовет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы. "Мы получили достоверную информацию о готовящейся попытке хищения голосов отданных за нашу политическую силу в пользу другой партии.

Злоумышленники намереваются похитить избирательные бюллетени с голосами, отданными за "Оппозиционную платформу – За жизнь" в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах, при готовящемся пересчете бюллетеней.



"Оппозиционной платформы – За жизнь" обращается к членам избирательных комиссий с требованием не выполнять преступных указаний, от кого бы они не исходили. Напоминаем об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования.



Требуем от правоохранительных органов немедленно отреагировать на поступившую информацию и предотвратить попытку совершения уголовного преступления. Требуем не допустить кражи голосов киевлян и фальсификаций на выборах в городской совет Киева", - говорится в тексте обращения.

