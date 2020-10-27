Более 40 стран подтвердили участие в Евровидении-2021

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2021" подтвердили более 40 стран, сообщает в понедельник пресс-служба смотра.



"Евровидение" в этом году должно было пройти в мае в Роттердаме, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации по всему миру мероприятие отменили. Организаторы решили вместо полноценного конкурса провести музыкальное шоу, лишенное соревновательной составляющей и ставшее своеобразным чествованием песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе. Финал смотра в 2021 году намечен на 22 мая.



"Вещатели 41 страны примут участие в музыкальном конкурсе "Евровидение", которое пройдет в следующем году", - сказано в сообщении. В конкурсе 2020 года также планировали соревноваться представители 41 страны.



Среди стран, подтвердивших участие, значатся Россия, Австралия, Австрия, Норвегия, Украина, Великобритания, Испания, Италия, Греция, Франция, Германия и другие. Подтвердили участие также и Армения, и Азербайджан.



Организаторы подчеркнули, что продолжают рассматривать различные варианты проведения конкурса в 2021 году, так как поставили высокую планку и планируют провести три живых шоу для аудитории примерно в 180 миллионов человек, несмотря на столь сложные времена. "Для достижения этой цели мы работаем над расширенным протоколом, который позволит гарантировать безопасность здоровья сотрудников, участников, прессы и гостей конкурса настолько, сколько это представляется возможным", - рассказали в пресс-службе.



Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.

