Бойко заявил о победе ОПЗЖ на местных выборах

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко сделал заявление по поводу прошедших местных выборов в Украине. Он сказал, что его политическая сила "одержала блестящую победу". Об этом заявил Юрий Бойко во время брифинг в пресс-центре партии, сообщается на сайте ОПЗЖ, в понедельник, 26 октября.

Бойко заявил, что "Оппоплатформа" занимает лидирующие позиции в 11 регионах Украины, а в шести областях - первые места.



"Сегодня я могу сказать с уверенностью, что ОП-ЗЖ заняла первое место в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях, второе место – в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, третье – в Житомирской области. Также наше представительство будет в части областей Западной Украины, что тоже для нас важно, поскольку мы не делим страну и считаем всех украинцев равными. Мы будем защищать всех и будем делать так, чтобы всем гражданам Украины жилось легче", - сказал сопредседатель партии.

