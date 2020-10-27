За 30 лет в Крыму могут исчезнуть все озера

На данный момент полуостров находится на грани экологической катастрофы. С 2014 года в Крыму высохло уже 10 озер. Местные власти абсолютно не реагируют на заявления экологов, а от населения достоверная информация скрывается, сообщают Крым.Реалии.



По данным издания, горное озеро Краснокаменское в районе Большой Ялты высохло даже менее, чем за 6 месяцев. Воды в нем сейчас не осталось. Ранее возле водоема наблюдались толпы туристов. Рядом с ним открывался красивый вид на гору Аю-Даг. Сейчас же от него осталось несколько луж. Там, где раньше была вода, пасутся лошади. Также виноградники Массандры поливались водой из этого озера.



Пересохло и еще одно крымское озеро возле села Залесное Бахчисарайского района. Ранее водоем был наполнен чистейшей водой.



Одной из причин исчезновения водоема является массовое бурение скважин в этом регионе, из-за чего нарушается ход подземных вод.



"Озеру где-то нужно брать воду. Первый источник воды - это осадки. Осадков нет. Другой способ пополнения воды - подземные источники. Но подземные источники иссякли. Все, и озеро пересохло", - рассказала эколог Маргарита Литвиненко.

