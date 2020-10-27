ВОЗ заявила о низкой эффективности закрытия школ в борьбе с пандемией COVID-19

Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.



Об этом он написал на своей странице в Twitter.



"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - заявил Клюге.

