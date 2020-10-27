Лукашенко: против нас уже развернули террористическую войну

Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется уже не информационная, а террористическая война. По его словам, участники протестов радикализировались.



Об этом сообщает БелТА.



Лукашенко отметил, что протестующие уже перешли "красную" черту по многим направлениям.



"Мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи", - сообщил он.



Лукашенко назвал действия участников забастовки, которые пытались блокировать работу железной дороги, террористической угрозой.



"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма", - заявил он.



Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. При этом с самого утра понедельника силовики начали задержания и разгон протестующих. За первый день новой забастовки задержали более 300 человек.

