Mercedes-Benz создаст отдельный суббренд для G-Class

Компания Mercedes-Benz анонсировала создание суббренда под литерой G, который станет уже четвёртым для штутгартской марки после AMG, Maybach и EQ. Под новым брендом, созданным специально для G-Class, планируют выпускать как стандартный внедорожник, так и его многочисленные модификации.



Как сообщает AutoHome со ссылкой на заявление Mercedes-Benz, на сегодняшний день производственные мощности компании не поспевают за спросом на «Гелендвагены». В прошлом году по всему миру было продано почти 35 000 G-Class, а из-за популярности внедорожника в Китае пришлось выпустить дополнительную «бюджетную» версию G 350 с 258-сильной наддувной «четвёркой». Вероятно, в рамках отдельного бренда Mercedes-Benz займётся дальнейшим расширением семейства G-Class.



В то же время в Mercedes-Benz заявили, что легендарный внедорожник ждёт «рост и электрификация». По данным из СМИ, в 2023 году топливная версия G-Class может покинуть конвейер, а модель следующего поколения станет полностью электрической. В таком случае «Гелик» присоединится к электрической линейке EQ, в которой уже имеются фургон EQV на базе V-Class и кроссовер EQC с брутальной версией EQC 4x4², разработанной специально для бездорожья.

