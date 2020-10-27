Ученый рассказал о последствиях COVID-19 для иммунитета

Иммунная система человека способна полностью восстановиться после заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.



«Для иммунной системы большой проблемы я не вижу. (...) В результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит и иммунная система восстанавливается», — сказал академик.



Как сообщалось, исследования российских специалистов показали, что у детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдаются проблемы в сперматогенезе, что может грозить понижением репродуктивной способности.

