В ЦИК назвали сроки установления результатов на местных выборах

В Центральной избирательной комиссии озвучили сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов в Украине, после чего их передают Центризбиркому. На инфографике, размещенной на странице ЦИК в соцсети Facebook, указано, что до 3 ноября включительно (не позднее девятого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.



До 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.



Не позднее второго дня со дня установления результатов выборов ТИК официально обнародует результаты выборов.



После установления результатов голосования теризбиркомы обязаны направить информацию о результатах соответствующих выборов в ЦИК, которая, в свою очередь, сразу публикует их.



Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

