В ближайшие дни сохранится умеренно теплая и сухая погода

В ближайшие сутки, 28 октября, погоду Украины будет определять умеренно теплая воздушная масса в поле повышенного давления, сообщает во вторник Укргидрометцентр. В среду в Украине без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в Карпатах местами 0-5° тепла; днем 12-17°; в южной части ночью 9-14°, днем 15-20°. В Киеве в среду без осадков, температура ночью 6-8°, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 октября самая высокая температура днем была 20,7 в 2013г, самая низкая ночью 12,4 мороза в 1912г.



29 октября в Украине без существенных осадков; ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12° (в Луганской области 0-5° тепла); днем 10-15°, в южных и восточных областях до 18°, в Крыму до 20°.



В Киеве 29 октября без существенных осадков; ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

