В Кабмине пояснили перевод денег из программы по онкобольным на дороги

В правительстве пояснили, почему деньги из программы диагностики онкозаболеваний были перенаправлены на строительство дорог во Львовской области. Отмечается, что перераспределение позволит реализовать незавершенный проект в следующем году. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба правительства.

"Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году", - говорится в сообщении.



Отмечается, что правительство поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году.



С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом.



"Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", - сообщили в Кабмине.



Там также отметили, что все решения по перераспределению средств принимаются межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВРУ по вопросам бюджета.



Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Кабмин отдал на дороги деньги из программы по онкобольным.

