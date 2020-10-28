Украина засеяла озимыми 89% от прогноза

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 26 октября провели сев основных озимых культур на площади 7,3 млн га (89% от прогноза в 8,2 млн га), за неделю было засеяно 1,1 млн га площади.



Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства во вторник, в разрезе культур посеяно: пшеницы - 5,5 млн га (91% от прогноза), ячменя - 802,2 тыс. га (85%), ржи – 112,8 тыс. га (85%), рапса - 855,6 тыс. га (85%).



"Среди лидеров по темпам сева за неделю Херсонская (294,4 тыс. га), Луганская (184,6 тыс. га) и Днепропетровская (108,07 тыс. га) области. Кроме того, такие области как Волынская, Луганская Полтавская и Черкасская уже выполнили 100% запланированных полевых работ", - отметили в министерстве.



По данным Госстата, посевные площади озимых культур под урожай 2020 года составили 8,9 млн га, что на 0,2% больше площадей под урожай 2019 года.



Озимой пшеницы было посеяно 6,4 млн га (на 0,6% меньше, чем в 2019 году), озимого ячменя – 1 млн га (+3,9%), ржи – 135 тыс. га (+ 16,7%) и рапса – 1,3 млн га (+0,3%).

