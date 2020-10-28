Глава МИД Литвы объяснил, почему нельзя сажать Порошенко

Уголовное преследование экс-президента Украины Петра Порошенко следует прекратить из соображений политкорректности. Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью изданию Европейская правда, опубликованном во вторник, 27 октября.



"Я понимаю, что есть основания для определенных вопросов к Порошенко, но все равно советовал бы этого не делать. Ведь это создает совершенно иное впечатление", - сказал он.



Украина становится похожей на те страны, где оппозицию сажают в тюрьму, по словам главы литовского МИДа. "И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия", – заявил он.



В Литве после смены власти тоже порой есть соблазн, чтобы кое-кто оказался за решеткой, по словам Линкявичюса. Однако литовские политики вместо этого садятся за стол переговоров и сотрудничают, подчеркнул он.



Линкявичюс предположил, что это может быть частью политической культуры, но вопрос крайне чувствителен, особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов.



"Даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку. И я далеко не первый, от кого в Киеве слышат этот совет", – резюмировал он.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, где обещанные им во время предвыборной кампании посадки коррупционеров из предыдущей власти.

