Трамп разочарован нарушением режима прекращения огня в Карабахе

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что разочарован срывом договоренностей между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.



"Да, разочаровывает, когда видишь такое <...> Вот что происходит, когда перед вами страны, которые долго время занимаются этим", - приводит агентство Reuters слова Трампа. По информации агентства, американский лидер также выразил надежду на то, что ситуация нормализуется.



Азербайджан и Армения 25 октября при посредничестве США согласовали новое, третье по счету с момента обострения конфликта, гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда начались активные боевые действия. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, и выдвигают взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.



Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила, что госсекретарь Майкл Помпео в отдельных телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал стороны выполнять свои обязательства по соблюдению перемирия.



Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

