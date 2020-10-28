Посольства ЕС и США на встрече с главой КС отметили важность сохранения достижений "революции достоинства"

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин в ходе встречи с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким обсудили важность прозрачности в работе и сохранения достигнутого после так называемой "революции достоинства" в 2014 году.



"Плодотворная встреча представительства ЕС в Украине и посольства США в Украине с главой Конституционного суда Украины. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции достоинства в 2014 году", - написал Маасикас в Twitter во вторник.

