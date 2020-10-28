Хроники мирового кризиса. Долговой потоп

Помимо стагфляции и деглобализации, о которых мы рассказывали вчера, есть еще одна серьезная проблема, усугубленная коронавирусом и локдауном – растущий размер глобального долга, который составил $250 трлн. или 322% глобального ВВП. При этом у МВФ остался только последний $1 трлн., чтобы помочь нуждающимся.



Мировая экономика традиционно живет взаймы. А жизнь с коронавирусом – это неизбежная жизнь в кредит. Поэтому обострение ситуации с всемирным долгом никого не удивляет. Но напрягает.



В 2019 году рост закредитованности государств был во многом связан с повсеместным снижением процентных ставок. Среди развитых стран самую тяжелую долговую нагрузку испытывают США, Япония, Китай и государства еврозоны.



По оценке американского Института международных финансов (IIF), в Соединенных Штатах задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 327% ВВП страны ($25 трлн.), Китая – около $40 трлн., что составляет примерно 15% от общемирового долга, но всего лишь 303% ВВП.



В еврозоне значение составляет 391% ВВП, в Японии – 548%. Всего мировой долг составляет более 322% глобального ВВП – то есть на 40 процентных пунктов ($87 трлн.) выше, чем в начале финансового кризиса 2008 года.



Любопытно, что экономисты Международного валютного фонда (МВФ) придерживаются более сдержанных оценок, чем американские эксперты. Так, недавно директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сообщила, что сумма государственного и частного мирового долга составляет всего $188 трлн.



На конец 2020 года глобальный долг, по мнению МВФ, еще больше увеличится: пропорционально национальному доходу в большинстве развитых стран. При этом в последующие пять лет кризис из-за коронавируса может стоить примерно $28 трлн. производственных потерь. А платить долги нужно и дальше.



Не удивительно, что с начала 2020 года мировой долг продолжил уверенно расти из-за развития пандемии коронавируса. Весной мировая экономика впервые в своей истории зашла в локдаун. Последствия оказались прогнозируемыми: во всех развитых странах падение превысило объемы, которые было во время Второй мировой войны

В Украине по мировым меркам государственный долг небольшой: мы находится на 51 месте между Новой Зеландией и Венесуэлой. Но все дело в доверии. Почему-то долг Японии – в 548% ВВП никого не пугает. В отличие от государственного долга Украины, который составит 68% ВВП (порядка $85 млрд.). Поэтому в следующем году минфин хочет уменьшить его до 63,4% ВВП

Многие эксперты считают, что одной из главных причин роста мировой задолженности стала монетарная политика центральных банков. В 2019 году регуляторы начали синхронно снижать процентные ставки для стимулирования деловой активности и экономического роста.Такая политика позволяла без особых раздумий тратить деньги на развитие различных предприятий. Поэтому размер мирового долга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. По приблизительным подсчетам, только в 2019 году показатель увеличился почти на $10 трлн.Со временем развития тенденции к удешевлению кредитов ожидалось увеличение внутреннего спроса и объемов капиталовложений. Это то, что нынешнее правительство в Украине считает панацеей. В итоге ставка рефинансирования НБУ упала до 6%. Как и обещал президент. Ниже, чем когда-либо было в Украине. Но дешевых кредитов экономика так и не получила. Но это так, к слову.Сейчас из-за вируса промышленное производство в мире сократилось более чем на треть, а часть секторов экономики оказались в замороженном состоянии. Как следствие, предприятия не получают прибыль, а объем кредитов остается прежним. В итоге правительства оказались перед трудным выбором: поддерживать производства деньгами или допустить их банкротство. Оба сценария рискуют обернуться усугублением финансового кризиса.В предыдущей статье мы подробно рассказывали о том, что развитые страны из двух зол решили выбрать меньшее. И, несмотря на угрозу инфляции, смягчили удар по населению и самым пострадавшим отраслям.Америка запустила эмиссию доллара, чтобы набрать $6 трлн. на борьбу коронавирусом и поддержку экономики в условиях эпидемии. В Евросоюзе тоже решили не отставать и в июле согласовали пакет финансовой помощи для борьбы с пандемией и ее последствиями в размере 750 млрд. евро ($859 млрд.). Но почти все эти средства раздаются в виде возвратных займов. И лишь небольшая часть – это безвозвратная помощь и гранты.Не удивительно, что с начала 2020 года мировой долг продолжил уверенно расти из-за развития пандемии коронавируса. Весной мировая экономика впервые в своей истории зашла в локдаун. Последствия оказались прогнозируемыми: во всех развитых странах падение превысило объемы, которые было во время Второй мировой войны.Операция по спасению экономики с помощью «денежных примочек» привела к тому, что центробанки крупнейших государств пристрастились к печатанию денег и раздаче кредитов. Снижение ставки ФРС США происходило три раз подряд (в третий раз – до 1,5-1,75%). Это в очередной раз послужило стимулом для бизнеса брать больше дешевых займов и не думать об их возвращении. Что в свою очередь привело к ещё большему кредитному пузыря в США.Но не только Америка активно наращивает долги и живет взаймы. Российские экономические СМИ пишут, что по примеру Большого Брата начинает действовать и вечный торговый оппонент США – Китай. По данным IIF, на эти две страны в этом году пришлось около 60% от суммарного роста задолженности.Больше всех занимал китайский корпоративный сектор, который составляют в основном госкомпании, взял взаймы $21 трлн. – 155% ВВП. Это почти две трети общей задолженности. При этом даже у закредитованного Вашингтона показатель находится на уровне 74% ВВП.И от подобной политики уже начал страдать рынок корпоративных облигаций страны. Еще 2018-м в КНР этих бумаг было на $1,72 трлн. – показатель, уступающий только американскому (5,81 триллиона). Сейчас 42% нового корпоративного долга развивающихся экономик обеспечивают частные китайские компании, что резко повышает риск дефолтов в будущем. Если в благополучные годы в КНР ежегодно банкротились 18 тысяч фирм, то можно себе представить, какие риски сейчас.Это пугает экспертов и представителей финансового сектора. Они опасаются, что в какой-то момент часть участников рынка более не смогут обслуживать долги, и произойдет так называемое «кредитное сжатие». Этот процесс провоцирует распродажу активов, и тогда мир ждет кризис по своим масштабам куда серьезней кризиса 2008 года.Сейчас крупнейшие банки наполняют экономику ликвидностью и активно кредитуют, чтобы все не рухнуло. Но возникает замкнутый круг: долгов становится все больше, обслуживать их из-за эпидемии все сложнее.Любопытно, что одним из самых низких уровней долга в мире сегодня обладает Россия. По подсчетам IIF, в настоящий момент общий размер долговой нагрузки страны составляет лишь 90% ВВП. Москва начала заметно снижать зависимость от внешних займов после дефолта 1998 года. И вместо наращивания займов у международных финансовых организаций увеличивать объем золотовалютных резервов.Начиная с 2000-х годов, Москва приняла решение досрочно вносить платежи по долгам МВФ. Также правительство погасило и другие долговые обязательства, которые остались ему в наследство от СССР.В Украине по мировым меркам государственный долг небольшой: мы находится на 51 месте между Новой Зеландией и Венесуэлой. Но все дело в доверии. Почему-то долг Японии – в 548% ВВП никого не пугает. В отличие от государственного долга Украины, который составит 68% ВВП (порядка $85 млрд.). Поэтому в следующем году минфин хочет уменьшить его до 63,4% ВВП. Все дело в том, что, если рухнет глобальная долговая пирамида, нас, как слабое звено, погребет под (образно говоря) каменными плитами так же, как Помпеи при извержении вулкана.