Доступ к вакцине не спасет мир от covid-19

Трудно предсказать, как дальше будет развиваться пандемия коронавирусной инфекции covid-19. Основываясь на опыте с другими инфекциями, нет оснований полагать, что SARS-CoV-2 скоро исчезнет, ​​даже если вакцины будут доступны. Более реалистичный сценарий состоит в том, что covid-19 будет добавлен к большому и постоянно растущему семейству инфекционных заболеваний, которые известны как «эндемические».

Что это значит? И как будет выглядеть пандемия коронавирусной инфекции, если она попадет в этот список?



Что такое эндемические заболевания?



Прежде чем говорить о коронавирусе и делать прогнозы на будущее, нужно в первую очередь выяснить, что такое эндемические заболевания. Какова их природа? Почему их так назвали? И что заставило ученых поместить их в один список?



В эпидемиологии инфекция считается эндемической, когда поддерживается определенный уровень заболеваемости в каком-либо географическом районе без внешнего вмешательства.



Например, ветряная оспа или ветрянка является эндемическим заболеванием в Великобритании, а малярия — нет. Ежегодно в Великобритании регистрируется несколько случаев малярии, но они не приводят к эпидемии из-за отсутствия подходящего переносчика. Напомним, что переносчиком малярийных плазмодиев являются комары из рода Anopheles.



Теоретически инфекция становится эндемической, если в среднем каждый инфицированный человек передает ее другому человеку. Другими словами, когда базовое репродуктивное число (R0) равно 1. Базовое репродуктивное число (R0) показывает нам среднее число здоровых людей, которых заражает один носитель инфекции. Например, если R0 равно 2, то это означает, что каждый инфицированный человек заразит двух других людей.



В случае эндемических заболеваний, базовое репродуктивное число (R0) должно равняться единице. Во время эпидемии распространение болезни увеличивается, R0 больше 1, а когда распространение уменьшается с помощью мер контроля или иммунитета, R0 меньше 1.



Станет ли COVID-19 эндемическим заболеванием?



В связи с тем, что заболеваемость коронавирусом вновь растет во всем мире, становится очевидным, что предпринимаемые в настоящее время меры могут только сдерживать распространение болезни. Исключением стали лишь страны, которые могут реально изолировать себя от внешнего мира. Тот факт, что подавляющее большинство людей все еще восприимчивы к болезни, означает, что топлива достаточно, чтобы поддерживать огонь в течение некоторого времени.



Это будет иметь место, даже если определенные страны достигнут так называемого коллективного иммунитета, но пока не ясно, насколько это реально. Когда достаточное количество людей станет невосприимчивыми к коронавирусу в результате вакцинации или естественного заражения, то распространение коронавирусной инфекции начнет замедляться, а количество зараженных постепенно снижаться. Но это не означает, что болезнь исчезнет мгновенно или полностью. Никакая мера изоляции не является достаточно сильной, чтобы полностью остановить взаимодействие людей между регионами, внутри и между странами, или во всем мире.



Скорее всего, распространение инфекции в конечном итоге стабилизируется на определенном уровне, так что она будет постоянно присутствовать в сообществах, но, возможно, с относительно низкой, а иногда и предсказуемой скоростью. Это то, что мы имеем в виду, когда говорим, что болезнь превратилась в «эндемическое заболевание».



Доступ к вакцине не означает, что болезнь исчезнет!



Пока существует достаточное количество людей, все еще восприимчивых к коронавирусной инфекции, чтобы каждый инфицированный человек мог ее передать, она будет продолжать распространяться. При заболеваниях, которые дают только временный иммунитет в результате естественного заражения, люди теряют иммунную защиту и снова становятся восприимчивыми к инфекции. Вирус или бактерии также могут уклоняться от иммунной памяти путем мутаций, так что люди с иммунитетом к более старому штамму становятся восприимчивыми к новой версии болезни. Грипп — хороший тому пример.



Мы до сих пор не знаем, как долго будет сохраняться иммунитет против коронавирусной инфекции или насколько хорошо вакцины будут защищать людей. Но другие коронавирусы, эндемичные для человеческого населения, например, вызывающие простуду, дают временный иммунитет примерно на год. Другой важный момент состоит в том, что люди с иммунитетом, вызванным инфекцией или вакцинацией, редко равномерно распределены в своем сообществе или стране, не говоря уже о мире.



Конечно, в случае covid-19 есть районы, где инфекция распространилась более интенсивно, а в других — относительно все спокойно. Но без равномерного распределения заболевания коллективный иммунитет не выработается, даже если врачи вакцинируют достаточное количество людей для достижения прогнозируемого порога. В этом случае среднее базовое репродуктивное число может быть достаточно низким, чтобы взять инфекцию под контроль, но в незащищенных очагах оно будет намного выше 1. Это приведет к локальным вспышкам и позволит болезни оставаться эндемичной.



Как нам быть с covid-19?



Как мы будем сосуществовать с коронавирусной инфекцией, когда она станет эндемическим заболеванием, будет зависеть от того, насколько хороши вакцины и будут ли установлены несколько более точные методы лечения. Если методы лечения и вакцины помогут избежать более серьезных последствий, то covid-19 станет похож на многие другие болезни, с которыми мы научились жить.



В зависимости от того, является ли иммунитет постоянным или временным, будь то естественное заражение или вакцинация, есть вероятность, что нам может потребоваться ежегодная вакцинация, как, например, в случае вакцины против гриппа. Или сдерживать коронавирусную инфекцию получится при вакцинации в возрасте, который считается оптимальным в профилактических целях (как при многих детских инфекционных заболеваниях).



Если вакцины не только защитят от заболевания, но и значительно снизят распространение вируса и обеспечат выработку долгосрочного иммунитета, тогда мы может представить другие сценарии, включая возможное искоренение болезни. Но, к сожалению, это маловероятно. Известно, что полностью искоренить болезнь трудно даже в случае болезней, от которых у нас есть почти идеальные вакцины и постоянный иммунитет. Следовательно, эндемическое заболевание — наиболее вероятный исход.



Некоторые эндемические заболевания, которые распространены в мире



Некоторые инфекции присутствуют и активно распространяются почти повсеместно. Например, многие инфекции, передаваемые половым путем, и детские инфекции. Вот некоторые примеры:



1. Малярия



Малярия — эндемическое заболевание, широко распространенное в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Возбудителем малярии являются плазмодии — паразитические простейшие рода Plasmodium, которые разрушают эритроциты в селезенке и печени человека, что приводит к анемии и летальному исходу, если вовремя не начать лечение. Ежегодно в мире малярией болеют от 200 до 500 миллионов человек, из них около 1,5-2,7 миллионов погибает.



2. Ветряная оспа



Ветряная оспа или ветрянка — это вирусное инфекционное заболевание, которое проявляется зудящей пузырьковой сыпью. Ветрянка очень заразна для людей, которые не болели ей ранее или не были вакцинированы против неё. Сегодня существует вакцина, защищающая детей от ветряной оспы. Ветрянка особенно заразна зимой и ранней весной.



3. Коронавирусы и ОРВИ



Существует множество видов коронавируса, которые могут вызывать простуду и пневмонию. Хотя коронавирусы человека 229E, NL63, OC43 и HKU1 менее известны, чем некоторые их коллеги, они все равно вызывают респираторные заболевания по всему миру, особенно зимой. На их долю приходится примерно 15-30% простудных заболеваний.



4. ВИЧ-инфекция



В мире нет эпидемии ВИЧ-инфекции, вызывающей СПИД, но, тем не менее, Африка к югу от Сахары остается наиболее затронутым регионом. ВИЧ-инфекция стала эндемическим заболеванием в ​​Африке к югу от Сахары. И хотя там проживает всего 12% населения Земли, две трети из них больны ВИЧ. Уровень распространенности ВИЧ среди взрослого населения составляет 5%, то есть от 21,6 до 24,1 миллионов человек страдают от этого заболевания.



Источник: Sasapost



