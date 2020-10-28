В Украине за сутки 7474 заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 7474 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом зарегистрированы максимальные показатели по выздоровлению - 3306 человек и смертности - 165 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



Днем ранее, 27 октября, было зафиксировано 6677 новых случаев заболевания, 26 октября, было 5 426 новых заболевших COVID-19, 25 октября зафиксировано 6 088 новых случаев заболевания, 24 октября было зарегистрировано 7 014 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, 23 октября был абсолютный рекорд 7 517 заболевших.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 363 075 человек, умерли от COVID-19 6 755 человек, выздоровели – 148 642.



Сейчас в Украине COVID-19 болеют 207 678 человек, что на 4003 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской области (497).



За минувшие сутки было зарегистрировано 8145 подозрений на COVID-19.

