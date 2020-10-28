Европарламент обеспокоен решением КС Польши об абортах

Европарламент обеспокоен решением Конституционного суда Польши, предполагающим почти полный запрет абортов. Об этом заявил председатель комитета Европарламента по гражданским свободам Фернандо Лопес Агилар в комментарии RMF24 в среду, 28 октября.



Агилар - среди авторов первого в ЕС отчета о ситуации с верховенством права в странах-членах и отвечал за раздел о Польше. Он пояснил, что решение КС будет обсуждаться на заседании комитета, а дальше этот вопрос может стать темой резолюции Европарламента.



"Для еще одной резолюции Европарламента по Польше явно есть основания. ... У нас в Европарламенте будет столько дебатов и резолюций, сколько надо для восстановления европейских ценностей в Польше", - подчеркнул Агилар.



Дипломат добавил, что хотя вопрос абортов - в компетенции национальных органов стран-членов, Польша обязана выполнять Хартию о фундаментальных правах и ценностях, которая является частью соглашений ЕС.

