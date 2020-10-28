Европарламент обеспокоен решением КС Польши об абортах

Европарламент обеспокоен решением КС Польши об абортах

Европарламент обеспокоен решением Конституционного суда Польши, предполагающим почти полный запрет абортов. Об этом заявил председатель комитета Европарламента по гражданским свободам Фернандо Лопес Агилар в комментарии RMF24 в среду, 28 октября.

Агилар - среди авторов первого в ЕС отчета о ситуации с верховенством права в странах-членах и отвечал за раздел о Польше. Он пояснил, что решение КС будет обсуждаться на заседании комитета, а дальше этот вопрос может стать темой резолюции Европарламента.

"Для еще одной резолюции Европарламента по Польше явно есть основания. ... У нас в Европарламенте будет столько дебатов и резолюций, сколько надо для восстановления европейских ценностей в Польше", - подчеркнул Агилар.

Дипломат добавил, что хотя вопрос абортов - в компетенции национальных органов стран-членов, Польша обязана выполнять Хартию о фундаментальных правах и ценностях, которая является частью соглашений ЕС.