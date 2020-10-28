iPhone 12 провалил тест на прочность

Смартфоны серии iPhone 12 разбили во время тестирования на прочность. Об этом сообщает американская страховая компания Allstate, видео с тестом доступно на YouTube.



Компания протестировала iPhone 12 и 12 Pro, вышедшие в продажу в октябре. Устройства роняли с высоты шесть футов (около 180 сантиметров) на дисплей, заднюю панель и боковую рамку. В итоге iPhone 12 пережил падение на экран, однако получил небольшие сколы на передней панели и боковой рамке. При падении на заднюю панель и боковую рамку устройство почти не пострадало, не считая небольших царапин на торце.



Специалисты заметили, что iPhone 12 Pro оказался менее прочным аппаратом и провалил проверку. При падении на фронтальную и заднюю панели дисплей и задняя поверхность флагмана оказались серьезно повреждены — на корпусе были замечены крупные трещины и сколы. После бокового падения аппарат практически не пострадал, не считая царапин на металлической рамке девайса.



В сообщении экспертов Allstate говорится, что iPhone 12 оказался самым прочным смартфоном из всех, которые попадали к ним на тест. Прочность iPhone 12 Pro была поставлена специалистами под сомнение. В выводе говорится, что новые смартфоны Apple, несмотря на укрепленную переднюю панель, рекомендуется использовать в чехле.



