Израиль разрешил въезд бизнес-туристам

Израиль разрешил въезд для иностранных представителей делового сообщества на фоне действующих ограничений на посещение страны иностранцами из-за пандемии коронавируса.



Как сообщает прес-служба Министерства туризма Израиля, въезд может быть разрешен как бизнесменам из «зеленых», так и из «красных стран», но при въезде из «красной страны» или при ее посещении в течение 14 дней, предшествующих поездке, деловому туристу необходимо предоставить на границе отрицательный тест ПЦР, сделанный за 48 часов до вылета.



При получении разрешения, бизнесмены из «зеленых стран» смогут находиться в Израиле до 7 дней (168 часов), а из «красных стран» 4 дня (96 часов). Обе категории граждан не обязаны будут изолироваться по прилету, но им будет необходимо придерживаться ряда эпидемиологических правил.



При єтом уточняется, что въезд будет возможен только для тех лиц, чей вклад в израильские компании и экономику жизненно необходим, и только в тех случаях, когда деловая встреча не может быть проведена виртуально.

