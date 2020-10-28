Главврач киевской больницы рассказала, как не заболеть Covid-19

Главврач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан дала несколько советов украинцев, которые не хотят стать жертвами эпидемии коронавирусной болезни.



Об этом она рассказала изданию "Обозреватель".



"Люди могут уберечь себя и своих близких только одним - тем, о чем мы все время говорим. Маски в общественных местах и так далее, а также превентивная медицина, которую никто не отменял. Это прогулки на свежем воздухе, это полноценное питание, это полноценный сон", - заявила медик.



По ее словам, в период осени можно употреблять витамин С, Омегу, препараты цинка и витамин D, для того чтобы максимально укрепить свой иммунитет, чтобы у организма были резервы бороться с болезнью и чтобы ее можно было перенести в легкой сформе.

