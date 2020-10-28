Массивный астероид может столкнуться с Землей

Астероид Апофис набирает скорость, приближаясь к Земле. Ученые предупреждают, что гигантское тело, названное в честь бога хаоса, может ударить по нашей планете через 48 лет, пишет Daily Mail.







Ученые наблюдали его и ранее, с 2004 года. Но считалось, что удар невозможен. Однако новые данные предполагают, что астероид имеет шанс врезаться в Землю 12 апреля 2068 года - и это может иметь катастрофические последствия.



Дэйв Толен, один из астрономов, сказал: “Новые наблюдения, которые мы получили с телескопом Subaru ранее в этом году, были достаточно хороши, чтобы выявить ярковское ускорение Апофиса, и они показывают, что астероид уходит от чисто гравитационной орбиты примерно на 170 метров в год, чего достаточно для реализации сценария удара 2068 года”.



Апофис имеет ширину более 1000 футов, и удар был бы эквивалентен одновременному взрыву 880 миллионов тонн тринитротолуола.

