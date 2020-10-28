Степанов: первые вакцины от гриппа в Украине предназначенны для медиков, работающих с COVID-19

Украина за бюджетные средства закупает вакцину от гриппа для иммунизации групп риска, в частности медицинских работников, работающих с больными COVID-19. Это первая партия, которая уже поставляется в Украину. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



“У нас есть соответствующие средства, предусмотренные бюджетом, и мы сейчас закупаем вакцину за бюджетные средства для того, чтобы провести иммунизацию, прививки групп риска, в том числе наших медицинских работников, работающих в том числе с больными COVID-19. Это первая партия, которая уже поставляется в Украину. Она будет сразу поставлена в больницу, чтобы сделать прививку медицинских работников, работающих с COVID-19”, — сообщил министр.

