В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Так, в четверг, 29 октября, в большинстве регионов страны без осадков, только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях днем небольшой дождь. Ночью и утром в западной и юго-западной части туманы. Ветер переменных направления, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в южной части ночью 8-13°, днем 14-19°.



В Киеве в четверг без существенных осадков, температура ночью 6-8°, днем 12-14° тепла.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 29 октября была зафиксирована в 2013 году и составила 22,4°, самая низкая ночью – 10,3° ниже нуля в 1920 году.



В пятницу, 30 октября, временами дожди. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 9-14°, в южной части до 18° тепла.



В Карпатах дождь и мокрый снег, ночью местами значительные осадки; температура ночью и днем 0-5° тепла.



В Киеве в пятницу небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13° тепла.

