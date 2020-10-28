От Covid-19 умер мэр Борисполя

Мэр г.Борисполь Киевской области Анатолий Федорчук скончался от коронавирусной болезни Covid-19.



"Анатолий Федорчук умер от Covid'а", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии "Наш край", от которой Федорчук баллотировался на прошедших в воскресенье выборах мэра Борисполя.



При этом собеседник агентства отметил, что по результатам подсчета голосов Федорчук побеждал на выборах мэра Борисполя.



Федорчуку было 60 лет, на должности Бориспольского городского головы работал с 2006 года.

