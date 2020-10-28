Иран готов ускорить переговоры по крушению самолета МАУ

Нет никаких препятствий для наказании виновных в крушении пассажирского лайнера компании Международные авиалинии Украины под Тегераном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, сообщило в среду, 28 октября, информагентство IRNA.



По его словам, иранская сторона готов ускорить переговоры по крушению украинского самолёта.



"Мы стараемся сообщать общественности о каждом действии, которое мы предпринимаем по делу крушения украинского самолета и после каждого раунда переговоров с иностранными сторонами, чтобы общественность была в курсе того, что делается", - сказал он.



По словам Бахарванда, на последнем этапе переговоров стороны разделили их на три специализированных технических и юридических комиссии, включая комиссию по уголовным делам и военный комитет.



"В связи с этим мы почувствовали необходимость в том, чтобы наши военные эксперты и украинская сторона поговорили друг с другом о том, как иранская система ПВО сбила украинский авиалайнер и прояснили аспекты этого вопроса", - сказал замглавы МИД Ирана.



Он уточнил, что через 35 дней Иран и Украина проведут следующий раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в Киеве.



"По уголовным делам мы договорились, что прокурорская, следственная, техническая и юридическая группы свяжутся друг с другом в преддверии следующих переговоров. В течение этого периода мы обязательно ответим на любой их вопрос в пределах и в рамках правил", - заявил иранский дипломат.

