Во Франции открылся Каннский фестиваль

Несмотря на пандемию и перенос на полгода, открытие Каннского фестиваля-2020 таки состоялось вчера, 27 октября, во Франции. Организаторы надеются подтолкнуть продюсеров не откладывать выход новых картин на экраны. Об этом сообщил канал Мир 24.



Все мероприятия проходят с обязательными мерами предосторожности против коронавируса. Все приглашенные были оповещены об обязательном ношении защитных масок и необходимости сохранять социальную дистанцию. Гостей просили также "долго не задерживаться" на парадной лестнице фестивального дворца.



Как сообщили организаторы, в сокращенной трехдневной программе будут представлены четыре полнометражных фильма и состоится конкурс короткометражных картин.



Президент фестиваля Пьер Лескюр пояснил проведение миниверсии кинофорума "знаком дружбы и уважения к мастерам кино".



На открытии сокращенной версии фестиваля в Канне был показан фильм французского режиссера Эмманюэля Курколя Триумф. В предстоящие два дня зрители увидят также японскую картину Настоящие матери Наоми Кавасе и грузинский фильм Начало. Эта полнометражная лента, которую поставила Деа Кулумбегашвили, уже входила в программу фестиваля в Сан-Себастьяне.



В четверг, третий и завершающий вечер мини-фестиваля, будет показана новая французская лента Два Альфреда Брюно Подалидеса.



Очередной Каннский фестиваль был отменен в мае из-за пандемии. Найти другую дату для полномасштабного киносмотра организаторы в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации не смогли. Все фильмы, ранее отобранные на конкурс, получили на память почетный статус участников официальной программы.

