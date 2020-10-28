Названы главные причины катастрофы Ан-26

В числе главных причин катастрофы самолета Ан-26ш под г.Чугуев Харьковской области 25 сентября были системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил им.Ивана Кожедуба (ХНУВС) и недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях.

Таковы выводы правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, которые озвучил на заседании Кабминета министров в среду глава комиссии, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.



"Главные причины катастрофы. Отсутствие действенного контроля над организацией и контролем полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба, системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил им.Ивана Кожедуба, недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях, осуществления всестороннего анализа характера локального отказа авиационной техники с моделированием правильных и слаженных действий для недопущения перерастания особой ситуации в катастрофическую", - сказал он.



По словам Уруского, правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных авиационных катастроф в будущем. "Также все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных", - сказал вице-премьер.



Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев–Харьков-Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26ш. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им.Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.



По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины. Начали работу комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским.



23 октября Уруский сообщил, что комиссия установила причины авиакатастрофы. "На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор, плюс системные и серьезные нарушения в организации полетов по обеспечению безопасности полетов, разработки соответствующих документов, регламентирующих осуществление учебных полетов", - рассказал он на брифинге.



В тот же день генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины бал отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

