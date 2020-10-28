Большинство проголосовавших на местных выборах старше 50 лет

На местных выборах наиболее активными оказались избиратели старше 50 лет - среди пришедших на участки из было 56%, хотя в общей структуре избирателей их доля составляет 45%. Об этом сказано в электорально-поведенческом исследовании Социологической группы Рейтинг в день выборов, опубликованном в среду, 28 октября.



При этом молодежь была менее активной - только 11% из пришедших на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет, хотя в общей структуре избирателей их доля составляет 18%.



В то же время наибольший перекос в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на Востоке и Юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%.



В опросе приняли участие 8747 респондентов, проголосовавших на выборах. Их опрашивали на выходе из 140 избирательных участков и отбирали случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%.

