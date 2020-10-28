Кандидат от "Слуги народа" победил Ляшко на довыборах в Раду на Черниговщине

На промежуточных выборах в Верховную Раду Украины в одномандатном избирательном округе №208 Черниговской области победил правозащитник, кандидат от политической партии "Слуга народа" Анатолий Гунько.



Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.



Согласно последним данным ЦИК, кандидат от "слуг" набрал 21 245 голосов избирателей. А его ближайший конкурент Олег Ляшко - 19 799 голосов.



Во время брифинга о предварительных итогах местных выборов-2020 26 октября председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что за выборами в Черниговской области, где выбирали народного депутата, в партии следили и готовы были отстаивать своего кандидата.



"В целом выборы в округе прошли без существенных нарушений, способных повлиять на их результаты. Явка избирателей - 50,03%", - сказал Корниенко.



Предварительно кандидат от "Слуги народа" уже заявил о своей победе. "По результатам параллельного подсчета голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу на выборах в 208-м округе. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который под камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление по его избрания. Ожидаемо, что при таких обстоятельствах карьера "радикала" подходит к логическому завершению. Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов на кампанию после окончательного фиаско", - написал в социальной сети Facebook Анатолий Гунько.

