Иран озвучил детали плана по урегулированию в Карабахе

Армянские войска должны уйти из Нагорного Карабаха, Азербайджан должен восстановить суверенитет над этой территорией. Об этом заявил замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи в ходе визита в Баку, сообщило в среду, 28 октября, информагентство IRNA.



Он назвал основной целью своего визита представление иранского плана по прекращения боевых действий и восстановления устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном.



Представитель МИД Ирана уточнил, что при этом Азербайджан должен в свою очередь обеспечить соблюдение прав и защиту армянского населения в Нагорном Карабахе.



"Положить конец оккупации земель Азербайджана, защитить права меньшинств и права человека - главные факторы плана Ирана", - заявил Аракчи.



Он также назвал Иран и Азербайджан двумя дружественными странами, подчеркнув, что Тегеран поддерживает усилия Баку для освобождения своих оккупированных земель.



"Территориальная целостность Азербайджана и других стран и неизменность границ являются неоспоримым вопросом", - подчеркнул иранский дипломат. По его словам, Иран намерен провести консультацию с региональными странами по своему плану.



В рамках визита иранского спецпосланника в Баку запланированы встречи с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.



Кроме Баку, Аракчи посетит Москву, Ереван и Анкару, чтобы продвигать иранскую инициативу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

