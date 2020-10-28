Судьи КС заявили о давлении

Собрание судей Конституционного суда Украины своим решением поручило главе КС лично уведомить президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра о ситуации, которая сложилась в связи с давлением на Конституционный суд.



"Конституционный суд Украины на протяжении последний нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного суда, так и на суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и утраты общественного доверия", - говорится в заявлении собрания судей Конституционного суда Украины, адресованному президенту Украины, главе Верховной Рады и премьер-министру, текст которого размещен на сайте Конституционного суда.



В своем заявлении судьи указывают, что в соответствии с ч. 2 ст. 149 Конституции Украины, ст. 24 закона Украины "О конституционному суде Украины" влияние на судью КС каким-либо способом запрещается.



"Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных высокопоставленных должностных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции, Конституционный суд в своей работе будет руководствоваться Конституцией, законом "О Конституционном суде Украины" и действовать исключительно в интересах украинского народа. Несмотря на все обстоятельства и условия, в которых длительное время приходится работать Конституционному суду Украины, несмотря на обвинения в предвзятости и заангажированности, распространении компрометирующей информации относительно профессиональной деятельности судей и угроз об их уголовном преследовании, Конституционный суд и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины, защиту прав человека и гражданина", - отмечается в заявлении собрания судей КС.



В заявлении также указывается, что решением собрания судей главе Конституционного суда Александру Тупицкому поручено уведомить лично президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра о ситуации, которая сложилась.

