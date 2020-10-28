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Apple создает собственный поисковик - СМИ
Производитель гаджетов Apple разрабатывает собственную поисковую технологию на фоне расследования Минюста США против Google, с которым сотрудничает корпорация. Об этом сообщило издание Financial Times.
Apple начала показывать собственные поисковые результаты в новейшей версии операционной системы iOS 14, разработанной для iPhone.
Новинка позволяет направлять напрямую на веб-сайты, когда пользователь вводит запрос с домашнего экрана iPhone.
Кроме того, два с половиной года назад Apple переманила руководителя поискового подразделения Google - якобы для работы над виртуальным помощником Siri, напоминает издание.
"Создание собственной поисковой системы в первую очередь поможет самой Apple, которой придется искать альтернативу, если регуляторы США признают незаконным ее выгодное партнерство с Google", - говорится в публикации.