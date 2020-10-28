Apple создает собственный поисковик - СМИ

Производитель гаджетов Apple разрабатывает собственную поисковую технологию на фоне расследования Минюста США против Google, с которым сотрудничает корпорация. Об этом сообщило издание Financial Times.



Apple начала показывать собственные поисковые результаты в новейшей версии операционной системы iOS 14, разработанной для iPhone.



Новинка позволяет направлять напрямую на веб-сайты, когда пользователь вводит запрос с домашнего экрана iPhone.



Кроме того, два с половиной года назад Apple переманила руководителя поискового подразделения Google - якобы для работы над виртуальным помощником Siri, напоминает издание.



"Создание собственной поисковой системы в первую очередь поможет самой Apple, которой придется искать альтернативу, если регуляторы США признают незаконным ее выгодное партнерство с Google", - говорится в публикации.



