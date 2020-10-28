Кабмин назначил главу Гостаможни - нардеп

Кабинет Министров на заседании в среду, 28 октября, назначил гендиректора аэропорта Борисполь Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.



"Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта Борисполь) согласовано на назначение председателем Таможни", - написал Гончаренко.



Как известно, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

