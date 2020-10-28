Пугачева отписала элитную квартиру сыну своего водителя

Певица Алла Пугачева отписала своему внучатому племяннику элитную квартиру в Москве. Мальчик воспитывается в приемной семье — у водителя артистки, сообщает «Комсомольская правда».



Журналисты выяснили, что апартаменты, ремонт которых также оплатит Пугачева, находятся в новостройке в столичном районе Строгино. Певица планирует, что ее внучатый племянник, которого зовут Евгений, переедет в новую квартиру, когда повзрослеет. На данный момент мальчик учится во втором классе.



Оказалось, что Пугачева оформила над ребенком опеку, после того, как его отец — племянник певицы, начал употреблять наркотики вместе со своей женой и после одного из уколов стал инвалидом, а его спутница впала в кому. Артистка забрала мальчика к себе и стала называть «приемным сыном». Вскоре он привязался к водителю Пугачевой Игорю Польшикову и в итоге переехал в его семью.



В августе 2020 года московский кузнец объяснил наличие гаргулий на замке, в котором проживает Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин. Декор использовали в практических целях. Специалист рассказал, что несколько лет назад дом начал разрушаться и для прочности конструкции там установили металлические крепежи, которые в итоге спрятали за фигурами готических персонажей.

