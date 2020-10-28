Спикером в ТКГ назначен Алексей Арестович

Советником украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины назначено военного обозревателя Алексея Арестовича. Об этом Арестович сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.



“... решением Главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями „единого голоса“ по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины”, — написал Арестович.



Он также призвал журналистов обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.



“... средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже”, — добавил Арестович.

