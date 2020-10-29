Рабинович благословил Столара на продажу голосов ОПЗЖ партии Пальчевского

"Перемогу Пальчевского" уличили в краже голосов у ОПЗЖ на выборах в Киевсовет.

Об этом сообщило издание "Страна.ua", в распоряжении которого есть подтверждающие факт фальсификации протоколов.

"В Киеве у "Оппозиционной платформы — За жизнь" украли голоса в пользу "Перемоги Пальчевского", которая балансировала на грани проходного барьера на выборах в Киевсовет. Так, в распоряжении "Страны" оказались два протокола УИК 800133 в Дарницком районе Киева, один из которых был сделан до пересчета голосов, а второй после. Разница лишь в том, что до пересчета у ОПЗЖ было 48 голосов, а после — 8. При этом у "Перемоги Пальчевского" 40 и 80 соответственно", — говорится в сообщении издания.

По информации "Страны", сейчас пересмотр назначен еще в 10 комиссиях этого же округа.

Напомним, в ОПЗЖ еще 26 октября заявили, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах.



Как неоднократно писали украинские СМИ, избирательную кампанию Андрея Пальчевского и его партию на выборах финансирует многолетний "смотрящий" за Киевом, а ныне народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.