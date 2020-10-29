Аксенов назвал сообщения Украины о ситуации с COVID в Крыму провокацией

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокаторами представителей Украины, которые дезинформируют жителей полуострова о ситуации с коронавирусом, и призвал ориентироваться на официальные источники информации.



Ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, на своей странице в Facebook назвало "критической" ситуацию с распространением коронавируса в Крыму. В ведомстве предложили организовать для крымчан онлайн-консультации с семейными врачами и открыть аптечные пункты у границ полуострова.



"Провокаторов много. У нас еще есть недоброжелатели в лице органов власти на территории Украины. Диванные армии там тоже активизированы, поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на официальные источники информации, у нас нет цели никого вводить в заблуждение, никто здесь не врет. Мы понимаем свою ответственность перед крымчанами", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.



Вместе с тем, по его словам, власть осознает свои недоработки и не идеализирует ситуацию.



"Задача стоит только одна: вывести ситуацию из затяжного кризиса и не допустить взрывного развития эпидемии на территории республики Крым. Ношение масок нас в этой ситуации спасает", - подчеркнул Аксенов.



Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 8784 случая коронавируса, выздоровевших – 4998.

