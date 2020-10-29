СК России предъявил двум гражданам обвинение в нападении на посольство в Киеве

Российские следователи заочно предъявили двум гражданам РФ обвинение в нападении на посольство России на Украине в марте 2016 года, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения в марте 2016 года на Посольство Российской Федерации на Украине, к уголовной ответственности привлечены двое граждан России Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. Им заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной)", - сказала Петренко.



Она также сообщила, что следствием получены доказательства того, что 6 марта 2016 года Агафонов, Белачеу и другие лица приняли участие в антироссийской акции, в ходе которой устроили погром российского посольства, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы посольства.



"По этому уголовному делу уже установлены и привлечены к уголовной ответственности семь граждан Украины, в числе которых Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко и другие. Они объявлены в розыск", - добавила Петренко.



Она подчеркнула, что следствием приняты меры к организации розыска Белачеу, проводится комплекс мероприятий, устанавливаются все лица, причастные к нападениям на российские дипобъекты на Украине и их должностных лиц.

Петренко отметила, что Михаил Агафонов также обвиняется в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.

